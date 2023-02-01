С тощим очкариком ничего общего: глазам не поверите, увидев русского Гарри Поттера

Франшиза «Гарри Поттер» до сих пор остается горячо любимой у россиян. Но мало кто знает об актерах дубляжа, чьи голоса за эти годы стали почти родными.

В первой части сказки героя Дэниэла Рэдклиффа озвучивал Алексей Елистратов, солист группы Revoльvers. На тот момент ему было уже 25 лет, но он отлично справился с «ролью» 11-летнего волшебника.

К слову, с тощим очкариком Гарри Поттером Алексей не имеет ничего общего. Елистратов — высокий и статный блондин, обладающий эффектной внешностью и модельными данными.

К сожалению, дальше первой части музыкант не продвинулся. Его карьера в Поттериане закончилась после того, как он разгласил коммерческую тайну. Как-то Елистратов откровенно рассказал, как долго он работал над озвучкой фильма. После этого Алексея уволили.

Его заменил Николай Быстров, который проработал до самого конца. Он также известен по сериалу «Парфюмерша», где исполнил роль Гриши. К слову, и у Быстрова нет ничего общего с Рэдклиффом: это брутальный бородатый мужчина, а вовсе не низкорослый подросток в очках.