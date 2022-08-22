С такими друзьями врагов не надо: оголившуюся Королеву вывели на чистую воду

В Сети горячо обсуждается вечеринка, которую Наташа Королева и ее супруг Тарзан закатили по случаю 19-й годовщины своей свадьбы. Для праздника артистка выбрала необычный наряд, однако не только это всполошило интернет-пользователей.

Перед гостями звезда появилась в брючном костюме, напоминающем пижаму, и с фатой на голове. Королева вышла на балкон и принялась петь. Однако и вокал знаменитости, и ее внешний вид оставляли желать лучшего.

Видео с опозорившейся исполнительницей в своих социальных сетях опубликовала адвокат Ида Достман. Таким образом светская львица вывела оголившуюся и тряхнувшую грудью Королеву на чистую воду.

Между тем интернет-пользователи вспомнили, что правозащитница уже не в первый раз выставляет супругу Тарзана в неприглядном свете. Поэтому многие пришли к выводу о том, что с такими друзьями и врагов не надо.