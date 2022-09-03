С сыном — одно лицо: экстремально омолодившийся Янковский перепугал россиян

В столице состоялась премьера второго сезона популярного сериала «Контейнер». Красная дорожка этого мероприятия обернулась для собравшихся зрителей несколькими сенсациями. Сначала перед публикой появилась актриса Оксана Акиньшина под руку с экс-супругом, продюсером Арчилом Геловани, запустив слухи о воссоединении. А затем там засветился и Филипп Янковский, которого зрители не сразу узнали.

Не секрет, что 53-летний актер уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Его отец Олег Янковский скончался от последствий рака поджелудочной железы. А в 2014 году и у Филиппа врачи обнаружили страшную болезнь — лимфому. Курсы химиотерапии и реабилитация довели актера до изможденного состояния: в последнее время он казался измотанным и постаревшим.

Но теперь все изменилось. На кинопремьере Янковский своим внешним видом подтвердил новости о победе над раком. Актер выглядел подтянуто и свежо, будто сбросил десять лет. А в соцсетях люди обратили внимание, что на новых фото он стал очень похож на своего сына, 31-летнего Ивана.