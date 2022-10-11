С широко «распахнутыми» ногами: дерзость Глюкозы вызвала оторопь

Глюкоза давно известна не только своим творчеством, но и весьма смелыми нарядами. В своих социальных сетях артистка регулярно публикует записи, в которых хвастается формами в откровенных образах. Подобные публикации становятся поводом для многочисленных споров среди поклонников, а сама певица сталкивается с критикой публики.

Так, несколько дней назад Глюкоза поделилась откровенным видео, на котором позирует в обтягивающем костюме, напоминающем ковбойский наряд. По мнению стилиста Алины Некипелой, певица предстала в неудачном образе, ведь он выглядит негармонично, а главная его цель — показать стройную фигуру Глюкозы.

«Образ Глюкозы выглядит очень странно и негармонично. Отдельные вещи можно интересно адаптировать в стильные и современные образы, но никак не вместе», — цитирует слова эксперта портал Blitz+.

Также Некипелая отметила, что в целом исполнительница похожа на танцовщицу go-go, а особенно это подчеркивает пряжка ремня, на которой можно заметить девушку с широко «распахнутыми» ногами.