С Шепелевым ничего общего: кого на самом деле любила Фриске до самой смерти
Возлюбленный артистки однажды засветился перед камерами.
Жанна Фриске чуть не вышла замуж за Дмитрия Шепелева, которому подарила сына Платона. Однако ее сердце было занято другим человеком.
Телеведущий сделал предложение звезде уже после того, как врачи диагностировали у нее глиобластому. Вот только ставить штамп в паспорте артистка не спешила.
В шоу «Секрет на миллион» сестра знаменитости Наталья Фриске призналась, что певица до конца своих дней питала теплые чувства к Илье Кобесову.
«Она любила только одного мужчину. Это Илья Кобесов», — подытожила родственница исполнительницы.
Бизнесмен не афишировал свою связь со звездой и предпочитал вести непубличный образ жизни. Несмотря на это, однажды у поклонников Жанны все же появилась возможность узнать, как выглядит ее избранник.
Когда Фриске участвовала в шоу «Последний герой», предприниматель прибыл на место съемок, чтобы увидеться с певицей. Избежать камер не удалось, и зрители проекта увидели статного накачанного красавца, который не имеет ничего общего с Шепелевым. Уже после окончания реалити Жанна говорила, что хотела бы сохранить отношения с бизнесменом на всю жизнь, но, как показало время, ее надежды так и не оправдались.