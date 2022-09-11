С русской женой счастье не нашел: куда пропал Руди из «Достучаться до небес»

Немецкая лента «Достучаться до небес» 1997 года получила мировое признание. История о двух мужчинах со смертельными диагнозами, которые напоследок решают отправиться в рискованное путешествие на морское побережье, вдохновила телезрителей. Главные роли Мартина и Руди в ленте исполнили Тиль Швайгер и Ян Йозеф Лиферс. И если Швайгеру фильм обеспечил путевку в Голливуд, то Лиферс на экранах почти и не мелькал.

Сейчас актеру уже 58 лет. Несмотря на возраст, в нем легко можно рассмотреть черты Руди. Лиферс много снимается, но в основном для проектов немецкого телевидения, которые россияне не видят. Судя по соцсетям, Ян увлечен спортом — он активный велосипедист.

Актер был женат на российской актрисе Александре Табаковой. В 1988 году в браке родилась дочь, которой дали имя Полина. Но союз вскоре распался. В 2004 году Ян встретил певицу Анну Лоос, с которой счастлив и сейчас. Жена подарила ему еще двух дочек. Кроме того, у Лиферса есть внебрачный сын от давней подруги.