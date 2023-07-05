С Прилучным и рядом не стоял: Муцениеце приписывают роман с этим известным актером (фото)

После развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце замуж больше не вышла. В последнее время ходят слухи, что в личной жизни знаменитости назрели хорошие перемены. И поклонники ждут, когда же артистка объявит о своих новых отношениях.

Муцениеце активно приписывают роман с известным актером, который, правда, и рядом не стоял с ее экс-супругом. Звезда снялась в новом сериале «Плакса», где ее экранным возлюбленным стал Роман Маякин. И, как полагают в Сети, не только экранным, но и вполне реальным.

Знаменитости не в первый раз оказываются на одной съемочной площадке. К тому же коллеги по цеху проводят время вместе и вне съемок. Известно, например, что Роман и Агата ходили в кино. Разговоры о любовной связи с разведенной артисткой Маякин охотно прокомментировал в новом интервью.

Актер заверил общественность в том, что его «забавляют» домыслы о романе с Муцениеце. По словам звезды, с бывшей женой Прилучного он встретился только один раз на премьере фильма.

К тому же, как подметил Маякин, журналисты и поклонники не в первый раз находят ему возлюбленную среди коллег, вместе с которыми ему доводится работать.

«Такой же „роман“ у меня произошел с Полиной Максимовой»,

— подытожил артист в беседе с порталом «СтарХит».