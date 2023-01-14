С позором изгнали из Голливуда: новая внешность этой милашки не для слабонервных (фото)

Свою актерскую карьеру Аманда Байнс начала в нулевые. Актриса блестяще играла в комедиях, но мечтала о драматической роли. Добиться своего она так и не смогла, поскольку была с позором изгнана с фабрики грез.

На то нашлась веская причина. Звезда начала слишком часто прикладываться к бутылке и употреблять запрещенные препараты. Это не могло не отразиться на внешности Байнс. Вскоре из милашки она превратилась в жалкое зрелище: знаменитость перестала следить за собой и заметно поправилась.

В таком виде она была неинтересна режиссерам, жаждущим снимать в своих проектах стройных красоток. К тому же из-за слишком острого языка Аманда постоянно становилась зачинщицей разного рода скандалов, что также отталкивало от нее киноделов. Байнс пыталась избавиться от зависимости при помощи специалистов, но лечение в клинике так и не принесло должного результата.