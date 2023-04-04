С похорон на похороны: участь Гены из «Самой обаятельной» растрогает до слез

Владимир Носик известен многим зрителям благодаря картине «Самая обаятельная и привлекательная». В этой комедии он сыграл Гену Сысоева, техника из лаборатории.

Артист является младшим братом Валерия Носика, который известен по комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», где он сыграл студента-картежника. Братья были близки с самого детства, несмотря на семилетнюю разницу в возрасте. Владимир начал свою актерскую карьеру в 60-х. На его счету роли в картинах «Ты и я», «Жили три толстяка» и «Гостья из будущего». Он всегда мечтал сыграть вместе со своим именитым братом на одной сцене.

Увы, этому было не суждено сбыться. В середине 90-х Валерий скоропостижно скончался от сердечного приступа. Это стало для Владимира страшным потрясением. Справиться с горем ему помогли близкие. На этом черная полоса в жизни Носика не закончилась. В 2002 году в его семье произошла очередная трагедия — не стало его любимого сына Тимофея. Наследнику актера было всего 23 года. Он играл в кино и подавал большие надежды. В 2002 году Тимофей поехал вместе с группой Сергея Бодрова снимать фильм «Связной». Кармадонское ущелье накрыл ледник, унесший жизни участников съемочной группы. Это горе потрясло Владимира Носика. Но он смог найти в себе силы жить дальше, и сегодня 75-летний актер продолжает свою творческую деятельность.