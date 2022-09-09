С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука стала лакомым кусочком для хейтеров. Модель Светлану Бондарчук начали травить в Сети после того, как она опубликовала в соцсетях новое видео со своим участием.

Облачившись в шубу, звезда увлеченно позировала фотографу. Бэкстейджем с этой съемки она и поделилась с подписчиками, которые тут же подняли ее на смех и пришли к выводу о том, что экс-редактора журнала Hello! не сравнить с молодой женой режиссера Паулиной Андреевой.

В комментариях к ролику интернет-пользователи жестко прошлись по внешности Бондарчук. Больше всего злопыхателям не понравились прическа и макияж модели, добавившие к ее возрасту как минимум 10 лет.