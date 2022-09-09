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С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех

9 сентября 2022 16:30
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех

Модель засветилась на публике в непотребном виде.

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука стала лакомым кусочком для хейтеров. Модель Светлану Бондарчук начали травить в Сети после того, как она опубликовала в соцсетях новое видео со своим участием.

Облачившись в шубу, звезда увлеченно позировала фотографу. Бэкстейджем с этой съемки она и поделилась с подписчиками, которые тут же подняли ее на смех и пришли к выводу о том, что экс-редактора журнала Hello! не сравнить с молодой женой режиссера Паулиной Андреевой.

В комментариях к ролику интернет-пользователи жестко прошлись по внешности Бондарчук. Больше всего злопыхателям не понравились прическа и макияж модели, добавившие к ее возрасту как минимум 10 лет.

«Ужасный макияж, нелепые позы и шейный остеохондроз», «С макияжем переборщили», «Кто сделал это макияж? Уволить без выходного пособия», «Плюс 20 лет добавили человеку», «Прическа старит», — подытожили фолловеры.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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