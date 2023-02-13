С отцом общего нет: на кого как две капли воды похожа дочь Майкла Джексона (фото)

У короля мировой поп-музыки Майкла Джексона осталось трое детей. Двух старших, мальчика и девочку, ему родила бывшая медсестра Дэбби Роу, которая добровольно согласилась побыть «инкубатором». Как сегодня выглядит единственная дочь легендарного музыканта?

В этом году Пэрис Джексон исполняется 25 лет. Внешне наследница артиста совершенно не похожа на именитого папу — она светлокожая блондинка с голубыми глазами. Пэрис выросла точной копией своей матери Дэбби Роу, гены которой оказались намного сильнее отцовских. Их отношения складывались непросто. Почти сразу после рождения детей Роу отказалась от любых притязаний на них и отдала отпрысков на попечение Джексона. Повзрослевшие сын и дочь, узнав о таком предательстве, внесли ее в черный список.

Примирить мать и дочь помогла болезнь Дэбби. У женщины обнаружили онкологию, и Пэрис оказалась рядом с ней в трудный момент. Благодаря поддержке дочери Роу победила болезнь.

Ходили и ходят слухи, что Майкл не является биологическим отцом своим детям, ведь он афроамериканец, поэтому его дети никак не могут быть белокожими. Но доподлинно это известно лишь узкому кругу людей.