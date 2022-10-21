С отцом ничего общего: ахнете, увидев сыновей трагически погибшего Андрея Панина

С момента смерти Андрея Панина прошло уже 9 лет. В 2013 году его обнаружили в собственной квартире с многочисленными травмами. Подозревали, что актера избили и оставили умирать. Но через год после смерти уголовное дело закрыли, а виновных так и не нашли.

У Панина осталась семья — жена Наталья Рогожкина и двое сыновей, младшему из которых, Петру, тогда было всего 5 лет. Актриса нечасто посещала светские мероприятия, поэтому поклонники до недавнего времени не знали, как изменились мальчики за эти годы. А увидев их, не признали в них детей Панина: внешне с отцом у подростков мало общего. Куда больше они похожи на свою мать — высокую, статную и рыжеволосую. Александру уже исполнился 21 год, а Петру — 14 лет.

О личной жизни Рогожкиной ничего неизвестно. В этом году она наделала немало шума, появившись на кинопремьере под руку с Алексеем Гуськовым. Актер давно живет в браке с Лидией Вележевой, но слухи о кризисе в их отношениях возникают регулярно. Правда, пара их не подтверждает.