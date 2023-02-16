С отцом ничего общего: ахнете, увидев старшую дочь Джона Траволты (фото)

Джон Траволта был счастлив в браке с Келли Престон, подарившей ему троих детей — сыновей Джетта и Бенджамина, а также дочь Эллу Блю. В последнее время имя звездной наследницы все чаще упоминается в СМИ.

Не будет преувеличением сказать, что 22-летняя Элла стала настоящей красавицей, хотя ее отец никогда не считался идеалом красоты. В любом случае интернет-пользователи отмечают, что с именитым родителем у звездной наследницы нет ничего общего, что явно сыграло ей на руку.

О своей жизни Элла Блю рассказывает поклонникам в социальных сетях. Она пошла по стопам отца и связала свою жизнь с шоу-бизнесом. Правда, актерству знаменитость предпочла музыку. Не так давно Траволта хвастался тем, что его дочь выпустила свой первый сингл, получивший название Dizzy. Трек понравился слушателям, отметившим невероятно красивый голос Эллы.