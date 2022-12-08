С отцом на одно лицо: посмотрите, какой выросла дочь Владимира Стеклова (фото)

Харизматичный российский актер Владимир Стеклов знаком зрителям по фильмам «Узник замка Иф», «Воры в законе» и сериалу «Петербургские тайны». Но не все знают, что у артиста есть дочь, которая пошла по стопам известного отца.

На счету 49-летней Агриппины Стекловой свыше 70 работ в фильмах и телесериалах. Уже больше 25 лет она служит в театре «Сатирикон» и является его ведущей актрисой. Ее путь к успеху нельзя назвать легкой прогулкой. Еще в студенчестве во время обучения в ГИТИСе Агриппина забеременела, что могло вмиг перечеркнуть ее карьерные мечты. Но ее выручила мать, оказавшая поддержку. Имя отца ребенка Стеклова никогда не называла. В середине 90-х начинающая актриса вышла замуж за Владимира Большова. Они до сих пор вместе и воспитывают детей от предыдущих отношений.

Личная жизнь и карьера Стекловой сложились удачно. Также стоит сказать, что она выросла точной копией своего именитого отца. Агриппина переняла его крупные черты лица, пронзительный взгляд и мистическое обаяние, что делает ее внешность яркой и запоминающейся.