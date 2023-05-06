С отца отксерокопировали: при взгляде на дочь Дуэйна Скалы Джонсона станет не по себе

Дуэйн Джонсон — один из самых добродушных и веселых голливудских актеров. Но кроме съемок в кино он также развивает музыкальную карьеру и собственный бизнес. Впрочем, накачанный красавчик прославился благодаря совсем другому роду деятельности.

В прошлом он был профессиональным рестлером и получил прозвище Скала. Однако его артистизм был слишком заметен, поэтому вскоре спорт сменился съемками в кино. Тем не менее сегодня фамилию Джонсон все еще можно услышать на ринге. Дело в том, что дочь актера решила пойти по его стопам и теперь сама участвует в боях.

Кроме любви к рестлингу артиста и его наследницу объединяют схожие черты лица. Симона Александра унаследовала от отца карие глаза, вытянутый подбородок и лучезарную улыбку. Кажется, что девушка выросла абсолютной копией голливудской звезды. Но очаровательной красавицей ее трудно назвать.