С отца будто копию сняли: гляньте, от какого красавца-сына отрекся Клинт Иствуд

Клинт Иствуд уже прославился благодаря культовым американским вестернам. Официально актер был женат дважды, но его романам не стороне нет числа.

Когда Иствуд жил в браке с Сондрой Лок, у него параллельно были отношения с другой женщиной. Она забеременела от актера и родила мальчика, которого нарекла Скоттом. Однако Клинт долгое время отрицал, что имеет к нему какое-то отношение. Лишь в 2002 году, когда Скотту исполнилось уже 16 лет, Иствуд, наконец, снизошел и признал своего наследника.

Для подтверждения родства им даже не понадобилось делать тест ДНК. Скотт феноменально похож на отца, будто он молодая копия Иствуда. У него те же черты лица, такая же улыбка и фирменный взгляд с прищуром.

Сегодня сын голливудской звезды активно снимается в кино. Он дебютировал в картине «Флаги наших отцов», которую снял его отец. Также на счету Скотта роли в фильмах «Ярость», «Техасская резня бензопилой 3D», «Форсаж 8». Кроме того, актер востребован и в модельном бизнесе.