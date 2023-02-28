С отца будто копию сняли: гляньте, от какого красавца-сына отрекся Клинт Иствуд
Тест на ДНК не понадобился.
Клинт Иствуд уже прославился благодаря культовым американским вестернам. Официально актер был женат дважды, но его романам не стороне нет числа.
Когда Иствуд жил в браке с Сондрой Лок, у него параллельно были отношения с другой женщиной. Она забеременела от актера и родила мальчика, которого нарекла Скоттом. Однако Клинт долгое время отрицал, что имеет к нему какое-то отношение. Лишь в 2002 году, когда Скотту исполнилось уже 16 лет, Иствуд, наконец, снизошел и признал своего наследника.
Для подтверждения родства им даже не понадобилось делать тест ДНК. Скотт феноменально похож на отца, будто он молодая копия Иствуда. У него те же черты лица, такая же улыбка и фирменный взгляд с прищуром.
Сегодня сын голливудской звезды активно снимается в кино. Он дебютировал в картине «Флаги наших отцов», которую снял его отец. Также на счету Скотта роли в фильмах «Ярость», «Техасская резня бензопилой 3D», «Форсаж 8». Кроме того, актер востребован и в модельном бизнесе.