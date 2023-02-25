С морщинами и в очках: посмотрите, как за 20 лет изменилась Нина из одноименного сериала

Светлана Чуйкина прославилась на всю страну главной ролью в сериале «Нина. Расплата за любовь». Фанаты остались в восторге от перевоплощения артистки, которая с годами решила отказаться от внимания публики и сконцентрироваться на семье.

Дело в том, что 21 год назад Светлана вышла замуж за своего возлюбленного по имени Вадим и родила от него сына Никиту. Все свое время артистка посвящает семье, но все равно не отказывается от профессии. Так, ее можно было увидеть в драмах «Балканский рубеж» и «Сирийская соната», а также на театральной сцене.

О своей жизни Чуйкина рассказывает в социальных сетях. В ее блогах можно увидеть десятки снимков, сделанных как в кругу семьи, так и на съемочной площадке. Подписчики же, количество которых перевалило за шесть тысяч, внимательно следят за страницей Светланы и отмечают, как сильно годы сказались на внешности любимой артистки, ведь сейчас в ней уже с трудом можно узнать эффектную блондинку Нину Силакову.