С матерью ничего общего: посмотрите, какими выросли любимые сыновья Хмельницкой

У Алены Хмельницкой две дочери. Старшей Александре в этом году исполняется 29 лет, она строит карьеру в музыке и режиссуре. Младшей дочери Ксении еще 13 лет. Но, хотя актриса и не смогла родить сыновей, она стала крестной матерью очаровательным приемным сыновьям Алексея Серебрякова.

Хмельницкая опубликовала в социальных сетях детское фото своих крестников, чтобы поздравить их с днем рождения. Они родились в начале августа: Степан 7-го, а Данил 12-го числа. Сыновьям Серебрякова уже исполнилось 21 и 22 года. Они выросли настоящими красавцами и поразительно похожи на приемного отца.

Внимание и забота родителей помогли мальчишкам преодолеть проблемы с развитием и раскрыть свои таланты. Высокие и статные юноши сегодня живут полной жизнью, радуют отца успехами в учебе и творчестве. Хмельницкая поблагодарила Алексея и его жену Марию за воспитание таких прекрасных детей.