«С лошадиным лицом женщина»: известная актриса поклоняется Табакову после оскорбления

Олег Табаков никогда не стеснялся в выражениях. Артист часто говорил то, что думал, даже если его слова некоторым казались чересчур грубыми. Об этом не понаслышке знает Наталья Бочкарева, известная по роли эксцентричной Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». До того, как попасть в культовый ситком, актриса служила во МХАТе, которым руководил Олег Павлович.

Когда Бочкаревой предложили сыграть Букину, она решила посоветоваться с Табаковым. Наталья объяснила, что ей дают роль в адаптации американского сериала «Женаты и с детьми». Олег Павлович сразу понял, что речь идет о персонаже Пегги Банди и воскликнул:

«А, это с лошадиным лицом женщина!»

Реплику Табакова Бочкарева запомнила на всю жизнь. Но она не обиделась на актера, оскорбившего прототип ее героини. Напротив, по сей день Наталья благодарит Олега Павловича за то, что он поддержал ее участие в ситкоме, без которого она не стала бы звездой. Его наставление стало для артистки судьбоносным.

Для Бочкаревой роль Даши Букиной была вызовом. На момент начала съемок ей исполнилось всего 24 года, она никогда не состояла в браке и не имела детей. Поэтому она с огромным энтузиазмом перевоплотилась в замужнюю женщину «в самом соку», да еще и воспитывающую взрослых отпрысков.