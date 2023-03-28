С «Крепким орешком» не сравнить: за первую роль Брюса Уиллиса стыдно даже фанатам

Брюс Уиллис уже давно вошел в ранг мировых суперзвезд. Но мало кто знает, с чего началось его восхождение на голливудский Олимп.

Уиллис дебютировал в триллере «Первый смертный грех», где главную роль исполнил сам Фрэнк Синатра. Вот только заметить в этой картине Брюса практически невозможно. Он появляется всего в одной сцене и мелькает в кадре буквально пару секунд, когда его герой входит в кафе. Ролью это назвать сложно, да и лица Уиллиса не разглядеть — оно скрыто под кепкой.

Поклонники, увидев дебют кумира на экране, были обескуражены: трудно поверить, что «крепкий орешек» начинал с таких микроролей. Имя актера даже не указали в титрах. Символично, что для Синатры эта картина стала последней в его карьере. Так именитый артист своеобразно передал эстафету будущей мировой кинозвезде.

Долгое время Уиллису приходилось мелькать в крошечных эпизодах. Переломный момент произошел в середине 80-х, когда он снялся в сериале «Детективное агентство „Лунный свет“». С этого момента дела Брюса пошли в гору.