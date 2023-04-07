С красоткой-моделью ничего общего: обомлеете, увидев Дарью Пынзарь на заре шоу «Дом-2»

Дарья Пынзарь давно покинула шоу «Дом-2», но у нее до сих пор масса поклонников. Они пристально следят за жизнью знаменитости в социальных сетях и не перестают восхищаться ее привлекательной внешностью.

На снимках, которые яркая блондинка регулярно публикует в микроблоге, она будто только что сошла с подиума или обложки глянца. Фигура и лицо Дарьи кажутся идеальными, но так было далеко не всегда. Это становится очевидным, если внимательно посмотреть на фотографии знаменитости, сделанные на старте ее карьеры на скандальной телестройке. Там она совсем не красотка-модель.

Вместо точеных скул у Дарьи брыли и второй подбородок. Звезда не скрывает, что избавилась от них с помощью пластических хирургов. Поскольку другие методы оказались бессильны, знаменитость сделала подтяжку лица и осталась вполне довольна результатом.