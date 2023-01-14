С красавцем-отцом ничего общего: гляньте, каким вырос сын Федора Бондарчука (фото)

Федор Бондарчук остается одним из главных секс-символов страны. Между тем старший сын знаменитости Сергей, которого ему родила первая жена, модель Светлана Бондарчук, на звание покорителя женских сердец явно не тянет.

Звездный наследник появился на свет в 1991 году. Он решил продолжить семейную династию и связал свою жизнь с кинематографом.

Впервые на экране Сергей засветился, снявшись в сериале Тодоровского «Оттепель». Затем была картина «Сталинград», режиссером которой выступал отец начинающего актера. Впоследствии фильмография знаменитости пополнилась рядом других проектов, кроме того, он вполне успешно попробовал себя и в качестве продюсера.

Между тем зрители отмечают, что Сергей не имеет со своим знаменитым родителем ничего общего. Кажется, в его внешности нет ни одной черты 55-летнего Федора Бондарчука, за которым продолжают бегать толпы поклонниц.