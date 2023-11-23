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С Коташенко даже не виделся: перед смертью Градский жил с другой женщиной (фото)

23 ноября 2023 13:30
С Коташенко даже не виделся: перед смертью Градский жил с другой женщиной (фото)

Модель махнула рукой на умирающего супруга.

Смерть Александра Градского до сих пор покрыта множеством тайн. Публика спорит о том, могли ли медики спасти 72-летнего музыканта. Долгое время подробности кончины мэтра были скрыты от общественности. Однако недавно сиделка судьи «Голоса» Нигора Фазилова решила рассказать всю правду на телевидении.

Помощница Градского поведала, что стала той, кто был рядом со звездой в его последние месяцы. Пока угасающего исполнителя поддерживала прислуга, его законная жена занималась своей жизнью. По словам Нигоры, Марина Коташенко жила отдельно на даче вместе с детьми и появлялась в столичной квартире крайне редко.

Фазилова рассказала, что музыкант не воспринимал супругу всерьез и просил прислугу слушаться его, а не молодую пассию. В тот день, когда Александру Борисовичу стало плохо, Коташенко вновь отсутствовала. Модель появилась на пороге жилья лишь тогда, когда ее мужа забрала скорая помощь.

С Коташенко даже не виделся: перед смертью Градский жил с другой женщиной (фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из шоу «Малахов»
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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