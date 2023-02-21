С Кэрри Брэдшоу ничего общего: гляньте, кому 20 лет хранит верность красавчик Эйдан

Сериал «Секс в большом городе» породил много слухов и сплетен о личной жизни ключевых актеров. Молва приписывала Саре Джессике Паркер роман с ее коллегой Джоном Корбеттом, исполнившим роль Эйдана, ухажера главной героини. Но на самом деле у Кэрри Брэдшоу не было ни малейшего шанса завоевать сердце этого красавчика.

Дело в том, что уже 20 лет Корбетт верен своей возлюбленной Бо Дерек. Она является известной американской актрисой и фотомоделью. Пара сочеталась браком в 2020 году после многолетних отношений. О торжественной церемонии знали только самые близкие люди.

Дерек совсем не похожа на экранную пассию Джона, которую многие считают дурнушкой. У супруги Корбетта благородные черты лица, прямые светлые волосы и голубые глаза. Сегодня Бо 66 лет, но она смогла сохранить свою красоту до преклонного возраста. Актеры познакомились в 2002 году на вечеринке, посвященной премии «Оскар». Они понравились друг другу с первого взгляда. Вскоре между звездами начались отношения, которые продолжаются по сей день.