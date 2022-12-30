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С кем связалась дочь «Небесной ласточки»: ахнете, увидев многодетного отца (фото)

30 декабря 2022 15:00
С кем связалась дочь «Небесной ласточки»: ахнете, увидев многодетного отца (фото)

Брак не принес артистке счастья.

В последнее время в Сети активно обсуждались отношения Нино Нинидзе с Максимом Виторганом. Их роман начался после того, как актер развелся с Ксенией Собчак. Был неудачный брак и у грузинской артистки.

Дочь «Небесной ласточки» связалась с коллегой по цеху — Кириллом Плетневым. Как поведал артист в интервью порталу «Моя семья», он даже пытался скрывать свою связь с Нино. Правда, свадьбу возлюбленные сыграли уже после того, как стали родителями — их сын Александр появился на свет в декабре 2015 года.

С кем связалась дочь «Небесной ласточки»: ахнете, увидев многодетного отца (фото)

Для Плетнева это был уже третий наследник. Также у звезды экрана есть сын Федор от первого брака с Лидией Милюзиной и внебрачный сын Георгий (имя его матери остается не известным для широкой общественности).

Семейная жизнь Нинидзе и Плетнева не задалась — супруги развелись в 2019 году. Тогда Нино заявила, что брак с актером не оправдал ее ожиданий, а Кирилл от комментариев по этому поводу воздержался.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Небесные ласточки», 1976, «Диверсант», 2004
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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