С кем связалась дочь «Небесной ласточки»: ахнете, увидев многодетного отца (фото)

В последнее время в Сети активно обсуждались отношения Нино Нинидзе с Максимом Виторганом. Их роман начался после того, как актер развелся с Ксенией Собчак. Был неудачный брак и у грузинской артистки.

Дочь «Небесной ласточки» связалась с коллегой по цеху — Кириллом Плетневым. Как поведал артист в интервью порталу «Моя семья », он даже пытался скрывать свою связь с Нино. Правда, свадьбу возлюбленные сыграли уже после того, как стали родителями — их сын Александр появился на свет в декабре 2015 года.

Для Плетнева это был уже третий наследник. Также у звезды экрана есть сын Федор от первого брака с Лидией Милюзиной и внебрачный сын Георгий (имя его матери остается не известным для широкой общественности).

Семейная жизнь Нинидзе и Плетнева не задалась — супруги развелись в 2019 году. Тогда Нино заявила, что брак с актером не оправдал ее ожиданий, а Кирилл от комментариев по этому поводу воздержался.