С кем изменял Дорониной Басилашвили: ахнете, когда увидите

Олег Басилашвили и Татьяна Доронина стали мужем и женой еще в студенческие годы. Свадьба молодых артистов состоялась в 1955 году, и поклонники были уверены, что супруги проживут долгую и насыщенную жизнь, но спустя 8 лет они решили развестись.

Как оказалось, инициатором расставания выступила Доронина. Будучи беременной от мужа, она узнала, что Басилашвили верность ей не хранит — у артиста был роман со звездой «Княжны Мери» и «Третьей молодости» Татьяной Пилецкой.

Неожиданная новость заставила Доронину полностью пересмотреть их отношения.

Она тут же отправилась к врачу и сделала аборт, так как не смогла простить измену. А спустя несколько лет супруги официально развелись.

Как позднее признавался Басилашвили, он был рад расставанию. Оставшись один, он почувствовал, что «освободился от гнета», а спустя некоторое время встретил свою вторую избранницу Галину Мшанскую, с которой живет до сих пор и уже воспитывает внуков Маринику и Тимофея.