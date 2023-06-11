С каждым днем все толще: сын Тома Круза перепугал своим преображением (фото)

Том Круз и Николь Кидман были одной из самых красивых пар Голливуда. Влюбленные к тому же желали укрепить свои отношения и решили стать приемными родителями двух чудесных детей. Среди них и оказался маленький Коннор.

После громкого развода знаменитостей он остался с отцом и практически не поддерживал общение с матерью. Юноша увлекался музыкой и одно время даже работал диджеем. Но после одной из шумных вечеринок он решил оставить любимое дело.

Теперь сын Тома Круза проводит свободное время за рыбалкой и часто публикует в своих соцсетях фото с уловом.

Однако подписчиков удивляют вовсе не габариты пойманной рыбы. Коннор с каждым днем становится все толще и, кажется, не планирует менять ситуацию.

Его отец известен своим отношением к спорту и физическим нагрузкам. Ради съемок в боевиках он готов дни напролет тренироваться в зале. Но наследник актера не разделяет мировоззрение родителя и, похоже, любит поесть.