С каждым днем все хуже: на Марти из кинохита «Назад в будущее» страшно смотреть

Трилогия «Назад в будущее» сделала Майкла Дж. Фокса мировой знаменитостью. Канадский актер сыграл обаятельного Марти, на долю которого выпали невероятные приключения и путешествия во времени. Однако успех Фокса омрачился страшной новостью — в 29 лет у него обнаружили болезнь Паркинсона.

Сегодня актеру 61 год. По его словам, не всем удается протянуть так долго. При этом Майкл не скрывает, что с каждым днем ему все хуже и хуже. У него постоянный тремор, и актер не может сидеть спокойно даже несколько секунд. Болезнь с годами развивается, и даже интенсивное лечение не может остановить этот процесс. Единственная возможность — это оттянуть момент смерти.

Фокс уже не тот бодрый и неунывающий Марти — теперь он выглядит как изможденный старик. Поклонники великой трилогии не скрыли свою боль при виде кумира детства.