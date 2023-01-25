С грациозной матерью ничего общего: обомлеете, увидев дочь красотки Миу-Миу (фото)

Актриса Миу-Миу была настоящей звездой французского кинематографа в 70-е и 80-е годы. Она снималась с такими мэтрами, как Жерар Депардье и Пьер Ришар. Одной из ярких ролей Миу-Миу стало появление в откровенной картине «Вальсирующие», где артистка продемонстрировала не только свой многогранный талант, но и восхитительную грациозность и сексуальность. В дальнейшем ее ждала блистательная карьера в кино и знаковые роли в десятках картин.

В личной жизни у Миу-Миу были свои взлеты и падения. Она вышла замуж за музыканта Жульена Клера и родила от него дочь Жанну Эрри, которая пошла по стопам матери. Сегодня она активно снимается в кино и является довольно популярной актрисой. Также Жанна занимается режиссурой и пишет сценарии.

Эрри, по словам поклонников Миу-Миу, ничуть не похожа на именитую мать. Она обладает нескладной фигурой и мальчишеской внешностью. Многих поражает, что дочь так не похожа на сексуальную Миу-Миу, от которой когда-то сходила с ума вся Европа.