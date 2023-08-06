С годами только лучше: Филатов из «Диверсанта» точно съел молодильное яблочко

Алексей Бардуков начал свою карьеру в 2007 году, когда принял участие в сериале «Марш Турецкого». С тех пор он снялся уже в 50 фильмах и сериалах, среди которых, например, историческая военная драма «Диверсант», и привлекает к себе все больше и больше внимания.

Так, несколько дней назад зрителям был представлен криминальный сериал «Замаячный», рассказывающий о жестоком маньяке в одном из российских сел. В проекте Бардуков сыграл Сергея Полякова, жениха одной из жертв, который решает участвовать в расследовании, чтобы восстановить справедливость.

Зрители тепло приняли появление любимого актера в кадре. По словам первых посмотревших, артист прекрасно справился со совей ролью. А особенно их поразил внешний вид знаменитости, который значительно помолодел со своей последней роли.