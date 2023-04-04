С Геной ничего общего: кто стал отцом третьего ребенка Даши Букиной из «Счастливы вместе»

Наталья Бочкарева прославилась после роли Даши Букиной в нашумевшем ситкоме «Счастливы вместе». Совсем недавно 42-летняя актриса ошарашила своих поклонников радостной новостью — она родила третьего ребенка.

О беременности Натальи стало известно в конце прошлого года. Все девять месяцев артистка практически не появлялась на публике, поэтому никто не видел ее округлившийся живот. Отцом ребенка Бочкаревой стал ее второй супруг Роман, за которого актриса тайно вышла замуж в 2020 году.

О нынешнем избраннике Натальи известно немного, есть лишь информация, что раньше он работал ее помощником. По словам поклонников Бочкаревой, ее интеллигентный супруг не имеет ничего общего с экранным мужем актрисы — неотесанным Геной Букиным, который всю жизнь оставался продавцом обуви.

У Наталья есть также сын и дочь от первого брака с адвокатом Николаем Борисовым. Третий ребенок был очень долгожданным для Бочкаревой и ее второго избранника. После родов артистка быстро пришла в норму, и сейчас она выглядит счастливой. О переменах в личной жизни Бочкаревой рассказали журналисты издания Starhit.