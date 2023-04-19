С генетикой не повезло: фото голливудской красотки взбудоражили народ

Милла Йовович долгое время держала марку самой желанной женщины Голливуда. Однако годы не пощадили обворожительную звезду «Пятого элемента», и сегодня ее внешность далека от былого идеала.

Недавно актриса поделилась фото в своих соцсетях. Йовович, судя по всему, предпочитает стареть естественно. Об этом говорят мешки под глазами, «кольца Венеры» на шее и брыли. Лицо Миллы выглядит уставшим и осунувшимся, ситуацию не спасают даже фильтры в соцсетях.

Причина старения Йовович объясняется просто: все дело в ее славянском происхождении. Мать Миллы — русская актриса Галина Логинова, а отец — сербский врач Богдан Йовович. Обладатели и обладательницы славянского типа внешности стареют довольно рано, потому что такие лица ближе к 50 годам «сползают» вниз.

Внешний вид 47-летней Миллы не должен никого удивлять — да, ей не повезло с генетикой. Просто из-за высокой планки, которую задала 53-летняя Дженнифер Лопес, многие хотят видеть своих любимиц вечно цветущими. Но поп-звезда имеет пуэрториканские корни и стареет она по другому типу.