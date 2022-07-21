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Киноафиша Статьи «С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех

«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех

21 июля 2022 16:30
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех

Поклонники едва узнали журналистку на новом снимке.

Ксения Собчак проводит отпуск на Сардинии и регулярно делится с поклонниками снимками. Она показывает, как отдыхает на вилле или проводит время с сыном Платоном. Между тем в Сети не утихают слухи о беременности Ксении. По всей видимости, она решила поставить точку в обсуждениях и опубликовала в Telegram кадр в купальнике. Леопардовое бикини не скрывает плоский живот журналистки, опровергая все подозрения о пополнении в ее семье. Собчак игриво подписала фото, подчеркнув, что лучшие ракурсы получаются только при съемке сверху.

«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех

Но фолловеры Ксении обратили внимание на ее лицо, отметив, что она сильно перестаралась с ретушью. Из-за обилия фотошопа журналистка оказалась не похожа на саму себя. И обнажившуюся Собчак подняли на смех в комментариях под снимком.

«Официальное лицо фотошопа», «Фильтры на лице прямо за километр заметно», «Выглядит странно», «Что-то пошло не так», «С фильтрами переборщила», — написали пользователи соцсетей.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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