«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех

Ксения Собчак проводит отпуск на Сардинии и регулярно делится с поклонниками снимками. Она показывает, как отдыхает на вилле или проводит время с сыном Платоном. Между тем в Сети не утихают слухи о беременности Ксении. По всей видимости, она решила поставить точку в обсуждениях и опубликовала в Telegram кадр в купальнике. Леопардовое бикини не скрывает плоский живот журналистки, опровергая все подозрения о пополнении в ее семье. Собчак игриво подписала фото, подчеркнув, что лучшие ракурсы получаются только при съемке сверху.

Но фолловеры Ксении обратили внимание на ее лицо, отметив, что она сильно перестаралась с ретушью. Из-за обилия фотошопа журналистка оказалась не похожа на саму себя. И обнажившуюся Собчак подняли на смех в комментариях под снимком.