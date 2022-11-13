С этого фильма началась «деградация» Гайдая: в СССР отказались смотреть

Даже люди, мало знакомые с советским кинематографом, наслышаны о Шурике, Трусе, Балбесе и Бывалом и могут легко привести характерные цитаты из фильмов Леонида Гайдая. Его искрометные комедии сразу становились классикой кино, и до сих пор их с удовольствием пересматривают зрители. Но со временем восторгов от новых работ режиссера становилось все меньше. Падение популярности его лент отмечалось с премьеры «Не может быть!» 1975 года.

В фильме постановщик экранизировал несколько рассказов Михаила Зощенко, чьим творчеством он всегда восхищался. Но, когда картина добралась до проката, зрители были разочарованы. Критики отмечали, что фирменный юмор Гайдая стал плоским и неинтересным, и отказывались смотреть ленту. Некоторые недоброжелатели даже прямо говорили, что с этого фильма началась его «деградация» как режиссера, а шедевров он больше не снимал. А поклонники творчества постановщика сетовали, что он просто выбрал для экранизаций не самые удачные произведения писателя.