С этими словами ДиКаприо о России согласится каждый

В Голливуде немало знаменитостей с русскими корнями, а также потомков выходцев из Российской империи. Главный «русский» американец — это, безусловно, Леонардо ДиКаприо. Звезда «Титаника», «Острова проклятых» и «Великого Гэтсби» не скрывает свое происхождение.

Известно, что его бабушка Елена Степановна Смирнова была русской по национальности. По признанию актера, из России происходит и один из его дедушек (правда, не уточняется какой). Знаменитость считает себя «наполовину русским». Неудивительно, что ДиКаприо с почтением отзывается об исторической родине своих предков.

В одном из интервью артист поведал, что он хотел бы видеть больше фильмов о России. Звезда находит российскую историю интереснее пьес Шекспира. Леонардо ДиКаприо признается, что не против сыграть Владимира Ленина или Григория Распутина.