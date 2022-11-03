С этим высказыванием Анджелины Джоли о России невозможно не согласиться

Анджелина Джоли никогда не скрывала свою любовь к России. Она активно интересуется политической жизнью страны и пытается изучать ее историю. Однажды артистка даже записалась на курсы русского.

Новый язык Джоли понадобился для подготовки к роли шпионки в фильме «Солт». Она специально занималась с частным репетитором, а после не могла скрыть свой восторг, хотя и признавала, насколько тяжело ей дались уроки.

«Мне очень нравится говорить по-русски. Этот язык может быть одновременно твердым и нежным. Он звучит очень интересно, но надо много практиковаться», — неоднократно рассказывала знаменитость.

Также актриса не стала скрывать свое мнение и о русских людях. После череды знакомств она признала граждан страны загадочными, но весьма радушными людьми, а также была рада узнать, что в России у нее такая большая армия поклонников.