С Бузовой сняла: откровенный наряд Натальи Водяновой шокировал народ

Российская топ-модель Наталья Водянова недавно посетила Каннский кинофестиваль. Как и многие селебрити, звезда выбрала кричащее откровенное платье. Однако мало кто пришел в восторг от этого наряда.

41-летняя звезда подиума предстала в длинном черном платье до пят. Целомудренный низ наряда сочетался с чрезмерно пикантным верхом: декольте Водяновой едва прикрывало ее сокровенные части тела. Пользователи Сети предположили, что Наталья позаимствовала платье у Ольги Бузовой, которая постоянно щеголяет с декольте нараспашку. Наряд Водяновой многие признали самым пошлым в Каннах.

«Как-то она ссутулилась в этом креативном черном платье. Видимо, некомфортно себя чувствует», «Платье черное неудачное, мода какая-то слишком открытая в этом году, не самая лучшая идея», — прокомментировали наряд звезды интернет-пользователи.

Однако не все поддержали критику в адрес Натальи. Поклонники модели отметили, что Водянова — мать пятерых детей, но ее фигуре позавидует любая нерожавшая молодая девушка. Поэтому ей нечего стесняться.