С брутальным красавцем ничего общего: от взгляда на юного Педро Паскаля станет не по себе

После выхода на экраны 4 сезона «Игры Престолов» карьера Педро Паскаля стремительно пошла вверх. В фэнтези сериале он сыграл дерзкого и любвеобильного дорнийца, став кумиром миллионов женщин.

А в этом году в его «армии» поклонниц случилось новое пополнение, поскольку вышла экранизации игры «Одни из нас», а также новый сезон «Мандалорца». Впрочем, 47-летний актер не мог похвастаться таким же успехом в начале своей карьеры.

В молодости он был смазлив и ещё не нашёл свой уникальный стиль. Поэтому ему предлагали весьма странные роли, в которых он представал перед зрителями не в самом лучшем виде. У Педро в те времена также не было усов и фирменной бородки, без которой сегодня его трудно узнать. Спустя годы актер утратил свою моложавость и стал брутальным мужчиной со строгим взглядом и глубоким низким голосом.