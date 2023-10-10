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С Брежневой ничего общего: ахнете, увидев новую любовницу Меладзе

10 октября 2023 06:00
С Брежневой ничего общего: ахнете, увидев новую любовницу Меладзе

Красотку композитор опять нашел в группе «ВИА Гра».

Буквально на днях Вера Брежнева рассекретила перемены в своей личной жизни, сообщив о разводе. В браке с Константином Меладзе певица прожила восемь лет. Ради привлекательной блондинки продюсер в прошлом даже ушел из семьи, оставив троих детей.

Поговаривают, что и сама Брежнева теперь стала жертвой любовного треугольника. Все чаще в пассии Меладзе приписывают молодую исполнительницу Софию Тарасову. К тому же совсем недавно 22-летняя певица и продюсер выпустили совместный трек.

На обложке сингла они позируют вместе: композитор нежно прижимает к себе девушку. Кстати, внешне знойная и симпатичная брюнетка ничем не напоминает бывшую супругу музыкального менеджера.

Тарасова уже давно знает Меладзе. Еще в 2020 году она стала солисткой группы «ВИА Гра» и начала работать под началом продюсера. Сейчас же он явно выделяет певицу в качестве своей музы, помогая ей с сольным творчеством. Когда-то именно так мужчина поступал и с Брежневой.

С Брежневой ничего общего: ахнете, увидев новую любовницу Меладзе
Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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