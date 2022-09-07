С Брагиным из «Склифосовского» ничего общего: Аверин изменился до неузнаваемости

Максим Аверин взбудоражил поклонников своей новой ролью. Артист воплотил образ графа Михаила Сперанского в историческом сериале «Союз спасения. Время гнева».

Как видно из трейлера проекта, Аверин кардинально перевоплотился, чтобы быть максимально похожим на историческую личность. Актер надел светлый парик и набрал необходимые килограммы. При этом сам Сперанский, судя по портретам, не отличался тучной фигурой, а на большинстве картин изображен практически лысым.

Пользователи Сети не оставили без внимания новый образ актера. Многие признались, что далеко не сразу узнали на экране Аверина, который последние годы известен преимущественно образом врача Олега Брагина из медицинской драмы «Склифосовский».

«Это что Аверин? Никогда бы не подумала», — пишут зрители.

Отметим, что новый проект станет расширенной версией полнометражного фильма «Союз спасения». В новой версии режиссеры представят историю и до, и после картины. К своим ролям вернутся актеры из фильма, к тому же в ленте появятся и новые артисты. Сериал станет доступен на сервисе KION уже 28 сентября.