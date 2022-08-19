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Киноафиша Статьи С бабушкой и матерью не по пути: чеченский сын Орбакайте не стал молчать

С бабушкой и матерью не по пути: чеченский сын Орбакайте не стал молчать

19 августа 2022 06:00
С бабушкой и матерью не по пути: чеченский сын Орбакайте не стал молчать

Звездный наследник поделился подробностями своей поездки за границу.

Дени Байсаров огорошил поклонников известием о том, что покинул Россию. Звездный наследник решил не следовать примеру своей матери Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой, с которыми ему, как оказалось, не по пути.

Пока Примадонна проводит время в Латвии, а ее дочь вместе со своей семьей отдыхает на Миконосе, Байсаров отправился в Финляндию. Подробностями поездки он поделился с интернет-пользователями в своем Telegram-канале.

По уверению Байсарова, он уехал из страны, чтобы отдохнуть и перезагрузиться перед работой, которой у него немало. В путешествие Дени отправился не один, а с друзьями. Судя по словам чеченского сына Орбакайте, он вполне доволен тем, как обустроился на новом месте.

«Мы рисуем, занимается спортом, рыбачим и купаемся в озере», — подытожил внук Пугачевой, уточнив, что его отпуск продлится в течение пяти дней.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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