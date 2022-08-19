С бабушкой и матерью не по пути: чеченский сын Орбакайте не стал молчать

Дени Байсаров огорошил поклонников известием о том, что покинул Россию. Звездный наследник решил не следовать примеру своей матери Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой, с которыми ему, как оказалось, не по пути.

Пока Примадонна проводит время в Латвии, а ее дочь вместе со своей семьей отдыхает на Миконосе, Байсаров отправился в Финляндию. Подробностями поездки он поделился с интернет-пользователями в своем Telegram-канале .

По уверению Байсарова, он уехал из страны, чтобы отдохнуть и перезагрузиться перед работой, которой у него немало. В путешествие Дени отправился не один, а с друзьями. Судя по словам чеченского сына Орбакайте, он вполне доволен тем, как обустроился на новом месте.