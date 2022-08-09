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Киноафиша Статьи «С Аллой говорил»: Паулс проговорился о возвращении Пугачевой в Россию

«С Аллой говорил»: Паулс проговорился о возвращении Пугачевой в Россию

9 августа 2022 13:20
«С Аллой говорил»: Паулс проговорился о возвращении Пугачевой в Россию

Знаменитости давно стали друзьями.

Слухи о том, что Алла Пугачева больше не вернется в Россию, ходят уже давно. Певица пять месяцев не появлялась на родине, останавливаясь сначала в Израиле, а после — в Латвии. Сама же певица старается не общаться с поклонниками и СМИ и не рассказывает о своих планах. Однако близкий друг Примадонны знает чуть больше, чем пресса и фанаты.

По словам Раймонда Паулса, который не так давно общался с певицей, Пугачева действительно не намерена эмигрировать. Знаменитость собирается уже скоро приехать обратно и завершить свой многомесячный отпуск.

«Я с Аллой говорил. Она сказала, что вернётся с детьми в Москву», — цитирует слова музыканта Telegram-канал «Абзац».

Вернуться намерен также и Максим Галкин. Как отметил музыкант, в России телеведущий столкнулся со сложностями, но, даже несмотря на это, Примадонна все равно не собирается оставаться за границей.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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