С 9 лет - алкоголь: во что превратилась жизнь золотого ребенка Голливуда

Дрю Бэрримор выросла в семье потомственных артистов. С ранних лет она проводила все свое время на съемочной площадке и уже в пять лет дебютировала в кино. Однако столь ранняя слава сыграла с ней злую шутку.

Так, в девять лет юная артистка прославилась на весь мир. Она сыграла главную роль в фильме «Инопланетянин» своего крестного отца Стивена Спилберга, а после этого на нее посыпались предложения — «Воспламеняющая взглядом», «Непримиримые противоречия» и другие картины, высоко оцененные как зрителями, так и критиками.

В то время Дрю вела себя как полноценная голливудская звезда. В девять лет она начала курить и примерно в то же время попробовала алкоголь, зависимость от которого у нее началась в 11. Девочка была постоянной посетительницей скандальной «Студии 54», а таблоиды следили за каждым ее шагом.

В итоге из-за разгульного образа жизни режиссеры перестали предлагать ей роли в фильмах. А в 13 лет она впервые попала в реабилитационный центр. С тех пор Бэрримор регулярно оказывалась в подобных учреждениях, а однажды подала на мать в суд, чтобы лишить ее родительских прав.

Артистке удалось выиграть процесс, и с середины 90-х она живет полностью самостоятельной жизнью. Бэрримор все же смогла избавиться от зависимостей и продолжить свою карьеру, рассказав о своем тяжелом детстве в мемуарах «Маленькая потерявшаяся девочка».