Рыжая из «Ералаша» показала первое фото малыша: уже и пол известен

Ольга Кузьмина сегодня известна ролью в сериале «Кухня» и озвучиванием нового Чебурашки, но прославилась она еще в детстве. Большеглазая рыжая девочка сыграла в нескольких выпусках «Ералаша» и мгновенно стала звездой. Сегодня очаровательная малышка из киножурнала превратилась во взрослую женщина. Она вышла замуж и готовится стать матерью уже во второй раз.

Еще совсем недавно Кузьмина сыграла свадьбу с телеведущим Евгением Апанасевичем, а уже в этом месяце шокировала фанатов известием о скором прибавлении в семействе. Это будет четвертый ребенок пары. Ольга воспитывает сына Гордея от первого брака, а у Евгения есть сын Ян и дочь Амелия.

В социальных сетях актриса показала снимок УЗИ и рассказала, что не хочет устраивать гендер-пати. Она заявила, что не гонится за модными тенденциями и узнала пол ребенка сразу во время обследования. А уже на следующий день Кузьмина поделилась снимком в облегающем платье и продемонстрировала округлившийся живот.