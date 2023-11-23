Рыжая и пухляш: вот какими будут новые Лена и Толик из продолжения «Букиных»

В последнее время отечественные телевизионщики все чаще смотрят в сторону популярных ситкомов из 2000-х. На экраны вернулись «Папины дочки». Скоро зрители увидят и продолжение сериала «Счастливы вместе». Правда, проект теперь называется «Букины», в честь главных героев комедии о жизни простой семьи из Екатеринбурга.

На экране мы вновь увидим Букиных в полном составе: Гена, Даша, Света и Рома. Правда, дети повзрослели и теперь «радуют» родителей внуками. Увы, не появятся в сериале эксцентричные соседи четы — Лена и Толик Полено. Вместо них будут новые герои, которым предстоит уживаться с этим балаганом.

Екатерина Стулова и Максим Лагашкин сыграли парочку стоматологов: Екатерина — привлекательная рыжеволосая дама, Валерий — добродушный пухляш. Создатели обещают, что новые персонажи также понравятся публике.