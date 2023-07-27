Рыжая грива ненастоящая: постыдная тайна Николь Кидман стала широко известна

Николь Кидман — одна из самых ярких красавиц Голливуда. Актрисе уже исполнилось 56 лет, но она поддерживает себя в отличной форме и выглядит намного моложе.

Последние годы Кидман появляется в кадре и на красных дорожках со светлыми волосами вместо привычной копны рыжих кудрей. Многие до сих пор не знают, что именно это натуральный цвет волос актрисы. Рыжая шевелюра, прославившая Кидман, была всего лишь париком.

В юности актриса красила волосы в рыжий цвет. Яркий оттенок выделял ее среди других молодых актрис и сделал ее образ запоминающимся. Но постоянные окрашивания и укладки сильно испортили шевелюру Кидман. Поэтому долгое время она вынуждена была носить парики.

Женщина открыто признавалась в этом. По ее словам, лишь так можно было сохранить здоровье волос и отлично выглядеть на светских мероприятиях. Сегодня актриса надевает парики только для съемок, а в обычной жизни предпочитает оставаться натуральной блондинкой.