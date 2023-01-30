Рыдали над смертью комиссара Мозера? Тогда не поверите, кто прогнал его из «Рекса»

Тобиас Моретти стал первым героем популярного детективного сериала «Комиссар Рекс». Его комиссар Рихард Мозер за четыре сезона покорил сердца фанатов по всему миру, из-за чего смерть героя воспринималась фанатами как настоящая трагедия.

Многие поклонники были уверены, что через несколько серий Мозер обязательно вернется на экраны. Сценаристы придумают ловкий ход, по которому окажется, что все это время комиссар работал под прикрытием и должен был инсценировать свою гибель. Но этого так и не произошло, ведь, как оказалось, Моретти сам попросил «убить» своего героя.

Как признавался сам артист, игра в сериале стала для него настоящим испытанием, ведь он страдал от аллергии на собачью шерсть. Каждый день он сталкивался с недомоганием, но был вынужден взаимодействовать с псом на площадке. Помимо этого, он переживал, что к Санто фон Хаусу Цигельмайеру, его четвероногому напарнику, который и стал Рексом, члены съемочной группы относятся с большим уважением, чем к нему. Да и поклонники любили пса намного сильнее.

В итоге именно из-за своего коллеги Моретти и решил покинуть проект. После ухода из сериала он стал мужем своей возлюбленной Юлии Вильхейм и уехал жить за город, где теперь супруги живут на собственной органической ферме и занимаются земледелием.