Рыбы получили предупреждение, Водолеи — ценный совет: прогноз Тамары Глобы для 2 знаков Зодиака на ноябрь

Ноябрь - один из самых неоднозначных месяцев в году. А все потому, что он проходит под созвездием Скорпиона - знака харизматичного, умного, но наделенного ужасно тяжелым характером. Достается всем представителям зодиакального круга - проблемы сменяются везением, и не запутаться в этом круговороте очень сложно. Поэтому специалисты в сфере эзотерики уделяют прогнозам на ноябрь особое внимание. Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, чего ожидать от этого месяца соседям по гороскопу - Водолею и Рыбам.

Водолей

Представители воздушного знака в ноябре столкнутся с радикальными переменами в своей жизни. По словам астролога, в первой половине месяца акцент будет стоять на жилищном вопросе. У Водолеев появится шанс сменить место жительства, обстоятельства будут складываться настолько благоприятно, что будет грех не воспользоваться этой возможностью.

Большую поддержку, как моральную, так и материальную, уроженцам знака окажут близкие люди.

Такие масштабные изменения могут вызвать у Водолеев беспокойство, в первую очередь, по поводу того, как гармонично совместить решение жилищного вопроса с работой и финансами. Однако Тамара Глоба считает, что никаких проблем не возникнет - рядом с уроженцами воздушного знака будут люди, которые в случае необходимости помогут и с карьерой, и с деньгами. Астролог настоятельно рекомендует Водолею не отказываться от их помощи.

Рыбы

Соседи Водолеев по гороскопу, Рыбы, в ноябре будут вести активную социальную жизнь. Как правило, этот знак предпочитает мечтать, а не действовать, однако в конце осени 2022 реальность поглотит его представителей настолько, что они думать забудут о своих “воздушных замках”.

Рыбы будут по максимуму погружены в реальность - путешествия, новые знакомства, обучение чему-то новому затянет их с головой и зарядит позитивной энергией.

Единственное, о чем Тамара Глоба предупреждает детей водной стихии - им необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Если не обращать внимание на тревожные звоночки, можно заболеть всерьез и надолго. Кроме того, в круговороте событий Рыбкам не стоит забывать о своих друзьях. Особенно ценным будет общение с теми, кто по каким-то причинам находится не рядом - друзья на расстоянии поддержат Рыб в минуты сомнений и трудностей.