Рязанов всем нагло соврал: всплыл подлый обман об «Иронии судьбы»

В 1975 году Эльдар Рязанов выпустил один из своих самых известных фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!». Зрители сразу оценили необычный сюжет, положенный в основу истории: то, как герой теряется в двух городах в похожих квартирах с одинаковыми адресами. И именно эта оплошность приводит его к настоящему чувству.

Режиссер рассказывал, что идея родилась в ходе дружеского обсуждения со сценаристом Эмилем Брагинским разных жизненных казусов. Историю о мужчине, который по пути домой из бани оказался в другом городе, дуэт и воплотил в сценарий пьесы. Она прошла в нескольких театрах СССР. А затем жена предложила Рязанову снять по этому сюжету фильм.

Однако, белорусский блогер Максим Мирович заметил сходство «Иронии судьбы» и американского фильма «Квартира» 1960 года. Главный герой зарубежной картины обнаруживает у себя дома женщину без сознания. На протяжении ленты они пытаются понять, почему она ошиблась дверью, и разобраться во вспыхнувших чувствах, сообщает Life . Остается неясным, мог ли Рязанов видеть американский фильм и вдохновиться чужой идеей.