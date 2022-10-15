Рязанов спас, а Ленин «подсказал» решение: вот что скрывалось за производством «Пластилиновой вороны»

Режиссер Андрей Татарский мечтал снять мультфильм по стихотворению-путанице Успенского «Один смешной слоненок, а может, не слоненок, а может, поросенок, а может, крокодил…», но стихотворение успел экранизировать Борис Ардов в 1975 году. Тогда Татарский сымпровизировал и сочинил новую версию пластилиновой сказки, но уже с вороной.

Первоначально песня из мультфильма должна была звучать в обычном темпе, но режиссер не укладывался в хронометраж. Решение пришло неожиданно.

Однажды Татарский случайно услышал граммофонную запись Ленина – скорость звучания была то выше, то ниже. И Андрей Татарский решил использовать «фишку» в своем мультфильме, сжав 8-минутный материал до необходимых 5 минут.

Картину хотели запретить, сочтя ее «идеологически безыдейной». Но спасли мультфильм Ксения Маринина и Эльдар Рязанов, показавшие «Ворону» в одном из выпусков «Кинопанорамы».